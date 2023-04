Militairen bijten tanden stuk op paasgift: balletjes blijken bloembollen van klei, grond en zaden

Ze schaatst de vonken uit het ijs, maar toch kent de rest van de wereld Jutta Leerdam (24) enkel door haar bikinifoto’s

Jutta Leerdam (24) is een fenomeen. Op schaatsen, want dat is haar beroep en haar passie. Maar vooral op sociale media: 4,1 miljoen volgers op Instagram, 409.500 op TikTok. En nu heeft de ijskoningin een nieuwe vriend, Jake Paul - een écht internetfenomeen met 22,6 miljoen volgers op Instagram en 17,2 miljoen op TikTok. Een portret van een meisje dat een merk werd: ,,Dat schaatsen is leuk, maar het moet ook wat opleveren.”