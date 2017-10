Militaire vakbonden bereiken akkoord over defensie-CAO

LIVE TWITTER Man van 'jihadbruid' Laura H. wilde aanslag plegen in Nederland of Europa

12:54 De man van 'jihadbruid' Laura H. (21) wilde het liefst in Nederland of in een ander Europees land een aanslag plegen. Dat vertelt de jonge moeder van twee kinderen vandaag voor de rechter. Volg de rechtszaak hieronder op de voet via verslaggever Cyril Rosman.