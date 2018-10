Militair die klaagt niet veilig tussen collega's

Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser reageert geschokt op de eerste conclusies. ,,Alle medewerkers van Defensie moet zich veilig kunnen voelen bij elkaar en bij de organisatie. Dit rapport laat zien dat we dat nog onvoldoende op orde hebben.”



,,Ik betreur zeer wat de melders aangeven te hebben ervaren. Dat is simpelweg niet acceptabel, er is werk aan de winkel”, aldus staatssecretaris Visser.



PvdA-Kamerlid John Kerstens laat weten blij te zijn met het 'heldere' rapport. Hij wil zo snel mogelijk een Kamerdebat over de conclusies. Sadet Karabulut (SP) benadrukt opnieuw het belang van een onafhankelijk meldpunt, 'waar defensiemedewerkers zonder schroom terecht kunnen'. Ze krijgt bijval van GroenLinks-Kamerlid Isabelle Diks: ,,Dit onderzoekt bevestigt helaas alles wat we al vreesden over de veiligheidscultuur bij defensie."