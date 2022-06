Militair die gijzelnemer Apple Store doodreed heeft ‘vele levens gered’: ‘Hij is een held’

geen vervolgingDe agent van de Dienst Speciale Interventies die op 22 februari de 27-jarige gijzelnemer van mensen in de Apple Store in Amsterdam doodreed, wordt niet vervolgd. De militair handelde volgens de geldende ambtsinstructie en zijn ingrijpen was gerechtvaardigd, meldt het Openbaar Ministerie. De familie van de gijzelnemer wil niet reageren op de beslissing van het OM, laat advocaat Jan-Kees van den Brink aan deze site weten.

,,Het valt altijd te betreuren als een politie-actie leidt tot de dood van een ander”, meldt Xander Simones, voorzitter politievakbond ANPV, in een reactie aan deze site. ,,Bij deze specifieke actie heeft de collega professioneel en daadkrachtig opgetreden. Het is dan ook terecht dat het OM tot dit besluit is gekomen.”

,,Deze politieman is een held die uiterst professioneel heeft gehandeld waardoor vele levens zijn gered”, voegt Jan Struijs van de Nederlandse Politie Bond (NPB) daar nog aan toe. ,,Deze uitkomst doet recht aan zijn optreden. Veel burgers, politiemensen en internationaal is veel waardering voor dit doortastende optreden gemeld bij de politiebond.”

Wat gebeurde er?

Een 27-jarige gewapende Amsterdammer hield 22 februari urenlang een klant vast. Ongeveer zeventig mensen die zich in het pand schuilhielden werden tijdens en na de gijzeling door de politie in veiligheid gebracht. De man beschoot de politie en dreigde zichzelf op te blazen. De gijzelnemer eiste 200 miljoen euro aan cryptovaluta en een vrijgeleide uit het pand.

Aan de situatie kwam een einde toen het de gegijzelde lukte de winkel uit te rennen. De gijzelnemer, die een vuurwapen bij zich had en een bomvest droeg, zette de achtervolging in. De DSI-agent, die met een voertuig op het Leidseplein stond, besloot de gijzelnemer aan te rijden. De Amsterdammer overleed een dag na de aanrijding in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Wie was de gijzelnemer?

Gijzelnemer Abdel Rahman A. kwam meermaals met justitie in aanraking, onder meer vanwege wapenbezit. Zijn laatste veroordeling was in mei vorig jaar. Hij kreeg toen 60 uur taakstraf, 1 maand voorwaardelijk en een contactverbod van 3 jaar voor het belagen van zijn ex-vriendin. Hij werd in die zaak vrijgesproken van het bedreigen van haar met de dood of zware mishandeling, onder meer met ‘een op een vuurwapen gelijkend voorwerp’, waarbij hij volgens justitie zijn vinger langs zijn keel had gehaald.

Volgens ingewijden vertoonde Abdel Rahman A. geregeld verward gedrag en heeft hij een voorgeschiedenis in de Amsterdamse hulpverlening.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Levensbedreigende situatie

De Rijksrecherche, die onderzoek deed omdat de gijzelnemer uiteindelijk met geweld door de politie werd overmeesterd, heeft diverse getuigen gehoord, onder wie de gegijzelde. Ook is forensisch onderzoek verricht, onder meer op het Leidseplein, aan het bomvest en aan de vuurwapens. Verder deed de afdeling Verkeersongevallenanalyse (VOA) onderzoek naar het dienstvoertuig waarmee de gijzelnemer werd aangereden.

,,Door zijn handelen heeft de agent direct een einde gemaakt aan een zeer levensbedreigende situatie voor de gegijzelde en voor de achter zijn dienstvoertuig opgestelde politiemensen”, aldus de hoofdofficier van justitie van het parket Oost-Nederland. ,,Van politieambtenaren wordt verwacht dat zij in situaties als de onderhavige handelend optreden en actief het gevaar keren.’’

Het handelen van de DSI-agent noemt het OM ‘passend bij het gevaar dat van de gijzelnemer uitging’. Ook de keuze om de man met het dienstvoertuig aan te rijden, vindt het OM passend. ,,Vanwege de informatie dat de man explosieven bij zich droeg, was het gebruik van het dienstwapen geen optie.”

De DSI-agent maakte deel uit van de speciale eenheid die werd opgeroepen voor de gijzeling. Hij is werkzaam bij de marechaussee. Omdat hij formeel militair is, heeft het arrondissementsparket Oost-Nederland het Rijksrecherche-onderzoek beoordeeld, aangezien dit parket alle militaire strafzaken behandelt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Trots op agent

Binnen de politie keken ze terug op een ‘enorm spannend en ingrijpend incident’ voor alle betrokkenen. De gijzeling kreeg volgens vakbond ACP ‘een abrupte wending’ doordat de gijzelaar besloot zijn kans te nemen en te ontsnappen aan de gijzelnemer. Toen die achter hem aanging, kon de politie hem aanrijden. Hierbij rolde de man hard over de motorkap, waarna hij op straat belandde.

,,Het getuigt van doortastend en dapper optreden van de politieman die de rennende verdachte uitschakelde”, vertelde Maarten Brink (ACP) destijds tegen deze site. ,,De manier waarop de politie gisteren optrad, en de agent in de politieauto in het bijzonder, laat zien dat we trots kunnen zijn op onze politie. Zij maken de stap naar voren, zelfs met gevaar voor eigen leven, om dat van anderen te beschermen.”

Het onderzoek naar het handelen van het lid van het arrestatieteam zagen de politiebonden vooraf al met vertrouwen tegemoet. De Nederlandse Politiebond gaf in een korte reactie aan supertrots te zijn op de betrokken agenten. ,,Ze waren heldhaftig, moedig, professioneel en ze hebben veel levens gered”, klonk het uit de mond van voorzitter Jan Struijs.

Heldenspeld De man die werd gegijzeld in de Apple Store in Amsterdam, kreeg een heldenspeld van burgemeester Femke Halsema. Ook vier mensen die zich in een kast hadden verstopt en belangrijke informatie aan de politie doorspeelden, werden met een speldje geëerd. Burgemeester Halsema ontving de vijf in haar werkkamer in de ambtswoning. Op Instagram liet ze zich lovend uit over het vijftal, met name de gijzelaar. ‘In een split second heeft hij de beslissing genomen om te ontsnappen, met gevaar voor eigen leven’, schrijft de Amsterdamse burgemeester. ‘Zijn heldendaad is ongelofelijk moedig, ook al ziet hij zichzelf niet als held.’ Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Femke Halsema | Burgemeester (@burgemeesterfemkehalsema) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wat vind jij?

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Volledig scherm © ANP / ANP