Milieuorganisaties: luister naar wanhoopskreet van de klimaatwetenschap

Een nieuw kabinet moet in het regeerakkoord besluiten om het klimaatdoel voor Nederland op te hogen, in lijn met de opwarming van de aarde, zegt Greenpeace in reactie op het rapport van VN-klimaatpanel IPCC. Volgens Natuur & Milieu is het huidige klimaatbeleid is ‘bij lange na’ niet voldoende om het tij te keren. ,,Meer weersextremen komen op ons af en de zeespiegel stijgt tot drie keer sneller dan in de jaren zeventig. Klimaatverandering heeft op korte termijn rampzalige en onomkeerbare gevolgen voor de mensheid en de planeet”, aldus de organisatie.

Volgens de onderzoekers kan de aarde in de komende twee decennia met 1,5 graad opwarmen als drastische maatregelen uitblijven om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. ,,Het nieuwste rapport is kristalhelder en geeft een duidelijke waarschuwing wat ons te wachten staat, als we nu niet snel en ingrijpend handelen. Dit is het moment om de handen ineen te slaan en in actie te komen. We moeten naar deze wanhoopskreet van de klimaatwetenschap luisteren’’, zegt milieuorganisatie Greenpeace.

Volgens Greenpeace maakt ‘het wereldwijde politieke onvermogen’ om de uitstoot van fossiele brandstoffen naar beneden te brengen nu al slachtoffers. ,,Overstromingen, grote bosbranden en droogtes, overal worden gemeenschappen getroffen door extreem weer. Dit rapport mag niet verstoffen op de plank terwijl onze politici eindeloos formeren’’, aldus de organisatie.

Milieudefensie laat in een reactie weten dat Nederland veel meer kan doen om klimaatverandering te stoppen. ,,Nederland is een klein land, maar niet als het gaat om klimaatverandering. We zijn een wereldspeler in olie, steenkool, bio-industrie, kapitaal en nog veel meer. Maar ons klimaatbeleid gaat nu alleen over wat er binnen Nederland uit de schoorstenen en uitlaatpijpen komt’’, aldus de milieuclub.

Hoogste prioriteit

Natuur & Milieu roept intussen bestuurders en politici op om ‘vergaande stappen’ te nemen om ons land en de wereld te behoeden voor ‘niet te overziene klimaatschade’ Effectief klimaatbeleid moet volgens de organisatie de hoogste prioriteit zijn. ,,Te beginnen in Nederland: nu in de formatie, en drie maanden later bij de klimaattop in Glasgow. De kosten van niets doen zijn zoveel groter dan de kosten van klimaatactie. Dat hebben de recente overstromingen in ons land laten zien.”

Natuur & Milieu vindt dat het CO2-reductiedoel voor 2030 verhoogd zou moeten worden naar minimaal 55 procent. Nu is dit 49 procent. Ook wil de organisatie dat Lelystad Airport definitief geschrapt wordt en dat er kolencentrales worden gesloten. Ook zou het aanbod duurzame energie omhoog moeten.

Rechtszaak

,,De aarde geeft alle seintjes van de wereld”, stelt directeur Marjan Minnesma van klimaatorganisatie Urgenda, doelend op recente bosbranden, hitterecords en overstromingen. ,,Als we nu nog blind en doof blijven, dan verdienen we het ook niet.” Urgenda spant binnenkort opnieuw een rechtszaak aan om af te dwingen dat Nederland zich houdt aan de klimaatdoelstellingen.

Een nieuw kabinet heeft volgens Minnesma een ‘cruciale taak’ om te zorgen dat het tegengaan van klimaatverandering wordt versneld. ,,VVD-leider Mark Rutte moet nu eens durven. Het is noodzakelijk dat hij wakker wordt en aan de slag gaat.”