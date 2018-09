'Mijn zoon opgepakt? Dat geloof ik niet'

Voorzichtig drukt een man met twee vingers de deur die op een kier stond verder open. Als de deur van de woning aan de Driepoortenstraat bijna open is, hoort hij een agent roepen dat hij niet naar binnen mag. Hij heeft daar niets te zoeken. Van de opmerking dat zijn ex-vrouw en kinderen daar wonen, worden de agenten niet warm of koud. Hij mag niet naar binnen.



,,Ik weet niet wat er is gebeurd, ik weet helemaal niets’’, zegt de man die zijn naam niet wil noemen. ,,Opgepakt? Mijn zoon? Nee. Waarom?’’



Het ongeloof bij de man wordt alleen maar groter als hij hoort dat zijn zoon mogelijk betrokken is bij een terroristische aanslag ergens in Nederland, die hij samen met zes anderen zou hebben beraamd. De zes komen uit Arnhem, Huissen, Rotterdam en Vlaardingen. Net als zijn zoon zijn ze gisteravond in Arnhem, Weert en Huissen opgepakt.



,,Ik geloof niet dat hij daar iets mee te maken heeft. Ik heb wel eens discussies met hem over het geloof, maar dit, nee dat geloof ik niet. Het is een heel aardige jongen. Nooit met de politie in aanraking geweest.’’