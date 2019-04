Mijn zoon hoeft geen enge ziekte op te lopen omdat ouders niet in wetenschap geloven

Er hing een briefje op de deur van het klaslokaal van de Sprinkhanen. ‘In deze klas zijn weer waterpokken geconstateerd!’ Ze kunnen die uitspraak ook in de gevel van het kinderdagverblijf beitelen, want er zijn altijd waterpokken. Is het niet bij de Sprinkhanen, dan wel bij de Lieveheersbeestjes of de Vlinders. Eén kind heeft ze, omhelst een ander kind, die heeft een zusje in een andere klas et voilà: iedereen onder de vlekken.