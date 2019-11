Mijn vriendin wil dat ik verander, maar ik geloof niet dat dat kan

Vraag: Mijn vriendin houdt van mij, maar gaf onlangs toch te kennen dat ik misschien zou moeten veranderen. Ze vindt me te gesloten, te veel een binnenvetter. What you see is what you get, zei ik tegen haar, maar zij denkt dat er meer in zit voor onze relatie. Zelf geloof ik niet dat een mens wezenlijk kan veranderen in gewoonten of karakter. Zeker niet op mijn leeftijd (45).