Mijn vader is verhuisd naar een slechte woning, ik maak me zorgen

Nieuwe studie: Britse variant corona veel besmette­lij­ker. ‘Dan moeten we nog veel meer doen’

15:39 De nieuwe Britse coronavariant, die ook in ons land is opgedoken, is volgens een nieuwe Engelse studie aanzienlijk besmettelijker dan het huidige dominante virustype. Viroloog Marion Koopmans maakt zich zorgen: ,,Als dat zo is zullen we veel meer moeten doen om het virus te beteugelen.’’