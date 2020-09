Mijn moeder van bijna 90 sjoemelt in de winkel met afwegen en prijzen

Dennis (53) lag doodziek in 'spookwe­reld' op ic: ‘Ik was als de dood om corona weer te krijgen’

6:57 Hij fietste elke dag naar zijn werk, was nooit ziek en pas 53. Toch kreeg Dennis Bloemen corona. Ruim drie weken lag hij op de intensive care. Nu, vier maanden later, probeert hij de draad van zijn leven weer op te pakken. „Vier corona-doden in de Hof van Twente: ik had de vijfde kunnen zijn.”