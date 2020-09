Mijn man is uit de ‘geouwehoer’-app van mijn familie gestapt, ik vind dat respectloos

Leids coronavac­cin lijkt te werken bij jongeren én ouderen: ‘Tot nu toe alleen maar goed nieuws’

24 september Het coronavaccin dat door Janssen Vaccines in Leiden is ontwikkeld, wordt sinds deze week getest op 60.000 mensen in de VS, Zuid-Amerika en Zuid-Afrika. De resultaten lijken, ook bij mensen, ontzettend veelbelovend. Komt het ei van Columbus straks dan echt uit Nederland? We vragen het viroloog Hanneke Schuitemaker, die de ontwikkeling van het vaccin leidt. ,,Tot nu toe krijgen we alleen maar goed nieuws.”