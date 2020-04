‘Mijn ex wilde er al zeven jaar eerder mee stoppen en ik had het niet eens door!’

,,Mijn grootste inzicht in de liefde is: it takes two to tango. Als de ander het niet ziet zitten, heeft het geen zin. Dus toen mijn toenmalige man na vijfentwintig jaar huwelijk zei dat hij wilde scheiden, was ik daar kapot van, maar heb ik me niet verzet. Pas later bedacht ik dat ik ook had kunnen zeggen: ‘Jij wilt scheiden, maar ík niet. Dus gaan we ons uiterste best doen dit gezin bij elkaar te houden.’ En ik had er dan als een leeuwin voor kunnen vechten. Dat ik dat niet heb gedaan, is mijn allergrootste verdriet. Het is niet eens zozeer mijn ex die ik mis, als wel de structuur van een gezin: de zondagen met z’n allen, samen eten, naar buiten gaan, leuke dingen doen, de taken in huis verdelen. Na vier jaar uit elkaar zijn kan ik me nog steeds alleen voelen.