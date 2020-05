Mijn agnostische leven ging me goed af, tot het zoontje van vrienden begon aan zware chemokuren

Rechtbank laat verdachte zaak-Tag­hi voorlopig vrij

22:47 De rechtbank in Amsterdam heeft dinsdag bepaald dat een van de verdachten in de zaak rond de veronderstelde moordbende van Ridouan Taghi, Charif el A., zijn proces in vrijheid mag afwachten. Hij heeft volgens de rechtbank een kleinere rol in het geheel gespeeld dan zijn medeverdachten.