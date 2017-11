Miguel (15) verkoopt Supreme-items door als bijbaan

De bijbaan van Miguel is net even anders dan anderen 15-jarigen. Hij koopt namelijk artikelen op van het merk Supreme, om ze vervolgens via internet weer te verkopen. De artikelen zijn erg gewild en daarom altijd direct uitverkocht, maar Miguel houdt het aanbod nauwlettend in de gaten en koopt zoveel mogelijk op.