Mieke Telkamp bijna uit Top 10 Uitvaartmuziek

De klassieker stond tijdenlang hoog in de top 10, maar is al een aantal jaren langzaam aan het dalen. In het overzicht van vorig jaar stond Waarheen, waarvoor nog op de zevende plek, in de actuele lijst daalt het nummer verder naar plek negen, blijkt uit de data van Monuta.



Monuta analyseerde ruim 6.400 nummers die in 2017 afgespeeld werden bij afscheidsdiensten die de uitvaartorganisatie verzorgde. Wanneer het op het laatste afscheid aankomt, zijn Nederlanders snel geneigd om voor evergreens te kiezen. Hoewel Mieke Telkamp steeds minder gedraaid wordt, is de top 3 met Ave Maria, Andrea Bocelli & Sarah Brightman en Claudia de Breij ongewijzigd gebleven.



Ook Frans Bauer met Een trein naar niemandsland en Marco Borsato met Afscheid nemen bestaat niet zijn al enkele jaren veel gehoorde nummers tijdens de uitvaart van veel Nederlanders. Terwijl een recenter nummer van Borsato, Breng me naar het water, na een korte aanwezigheid in de Top 10 hier ook alweer uit verdwenen is.