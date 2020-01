Middelbare scholen slaan alarm: niveau nieuwe brugklassers omlaag

Sectororganisatie VO-raad vreest dat de leerachterstanden alleen maar groter worden als er geen oplossing komt voor de problemen op basisscholen.



De brugklassers komen vooral met leesachterstanden op de middelbare school. Zeker leerlingen die thuis geen extra hulp krijgen, gaan achterlopen. ,,We zien dat nu al gebeuren, maar ik vrees het ergste voor de leerlingen die nu in groep 8 komen”, zegt Maryse Knook, directeur-bestuurder van Open Schoolgemeenschap Bijlmer in Amsterdam.



Op dit moment worden met name de grote steden hard geraakt door een tekort aan leraren op basisscholen. Er zijn klassen die steeds wisselende gezichten zien, omdat er een heel schooljaar geen vaste leerkracht te vinden is. Met name scholen in achterstandswijken hebben moeite om vacatures te vervullen.