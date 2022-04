Middagje zwemmen met vriendin eindigde voor tiener Joost in een drama: ‘Het is niet te bevatten’

video Willem Engel weer op vrije voeten, in rechtbank Den Haag wordt hij met gejuich ontvangen

Willem Engel hoeft niet langer in voorlopige hechtenis te blijven wegens opruiing. De rechtbank Rotterdam heeft dat besloten. Hij moet zich wel aan bepaalde voorwaarden houden. Een daarvan is dat hij zich onthoudt van uitingen op sociale media. Doet hij dat toch, gaat hij alsnog voor negentig extra dagen de gevangenis in.

30 maart