Midas Dekkers: ‘Een boer mag 50.000 kippen mishandelen, maar heb je seks met één kip dan is de wereld te klein’

We gaan ver voor dieren, zo blijkt. Maar hoe ver mag de relatie tussen mens en dier eigenlijk gaan? Midas Dekkers (74), wonend in Heino, velt oordelen. ,,Als boer dieren erbarmelijk opsluiten kan, maar diezelfde boer mag zijn piemel niet in een koe steken.” Hypocriet, vindt hij. ,,Maar inderdaad, we gaan te ver in dierenliefde.”

Een Heinoos boerderijtje op loopafstand van het station. Hier woont dus Nederlands bekendste bioloog. ,,De NS dichtbij is noodzaak, dit heerschap heeft geen rijbewijs”, zegt Midas Dekkers over Midas Dekkers.

Na alle verhalen over vermenselijking van dieren willen we een oordeel. Dekkers’ oordeel. Waarom gaan we ver voor dieren? En hoe ver mogen relaties met onze dieren gaan? Best ver, stelt Dekkers. Zelfs seks met dieren wordt bespreekbaar. Dekkers analyseert, choqueert en laat ons bijkomen met een biertje. Dekkers: ,,Dit was alleraardigst, toch?”

We spraken dierenliefhebbers. Velen riepen: ‘Toen ik de mensen leerde kennen, kreeg ik de...’

Dekkers interrumpeert ogenblikkelijk: ,,Och, och. ‘Kreeg ik de dieren lief’. Goede genade, ik hoor het eeuwenlang. Het enige goede daarover zei Konrad Lorenz, dé bioloog van de vorige eeuw. Hij sprak banvloeken over deze gedachte uit. Want zoiets vinden, is sodomie. Daar voel ik veel voor.’’

Het is tegennatuurlijk handelen.

,,Precies. Giraffen moeten in eerste instantie van giraffen houden, kakkerlakken van kakkerlakken en mensen van mensen. De mens die meer van egeltjes houdt dan van mensen, begaat een intellectuele en morele fout. Ze durven niet te zeggen: ‘Ik heb verdorie een gruwelijke hekel aan mensen’. Zeg dat gewoon, misantroop! Laat de diertjes met rust.”

Volledig scherm © Rob Voss

Waarom gebruiken dan toch zo veel mensen het als lijfspreuk?

,,Angst voor leugens. Wij mensen hebben als enige de taal. Uitgevonden om te liegen. Waarom hebben al die andere dieren geen taal? Ze hoeven niet te liegen. Dieren liegen niet, daarom vinden mensen ze zo fijn. Daarom zeggen mensen dieren liever te hebben.



Sommigen geven hun liefde tien keer makkelijker aan dieren dan aan mensen. De eenvoudige reden daarvoor: gegeven liefde aan mensen kan negatief worden beantwoord. Mijn hemel: wat word je kwetsbaar. Of erger: de liefde geven en krijgen, maar die ander gaat vreemd. Een man, dertien teleurstellingen verder, neemt uiteindelijk een hond. Veilig. En als de gordijnen dicht zijn, kun je bovendien krioelen wat je wil.”

Zonder kans op een MeToo’tje?

,,Ook dat. Belangrijker: dieren trappen niet op zielen, lekker safe. Dus de állergrootste teleurstelling in ons leven: dieren laten je in de steek. Of erger, jij ontdekt dat jij het dier liet stikken. Zelfhaat. De meest verdrietige smartlappen gaan erover. Neem deze van de Zangeres zonder Naam: Scheiden doet lijden. Een hond gaat naar het asiel.”

Volledig scherm Mary Servaes, de Zangeres zonder Naam. © ANP Kippa

Dekkers zingt: ,,‘Hij sloeg zijn bruine ogen op en stond mijn hand te likken. Het was alsof hij zeggen wou, dat had ik nooit verwacht van jou. En ik? Ik stond als een kind te snikken’. Of neem climaxen in bluesnummers. Eerst wordt het songpersonage ontslagen, zijn vrouw blijkt vreemd te gaan en dan, het allerergste: de hond is dood.”

Onzinnige emoties?

,,Verdrietig zijn om dieren kan prima. Maar meer van dieren dan van mensen houden, is een doodzonde. Onthoud dat. Want zie: Darwin of een andere programmeur heeft ons zó ingeschaald, dat wij eerst met onze eigen soort overweg moeten. Seks gaat van soort tot soort, dat bewijst het al. Een olifant die iets wil met een giraf is zinloos. Biologisch en moreel gezien moet je eigen soort op één staan, dan kun je daarnaast een band opbouwen met een andere.”

Quote De poes als trapleu­ning waaraan ik mij vasthield. Toen bleek die trapleu­ning ook weg. Ik stortte te pletter. Dat betekende alleen niet dat die leuning, de poes, belangrij­ker was dan de trap, de vrouw Midas Dekkers

,,Laat dit dé metafoor zijn voor mensen die teleurgesteld raakten in hun eigen soort en dieren belangrijker vinden. Ik had ooit een lieve vrouw lief. Zij verliet mij. Diezelfde dag liep mijn kat weg. Waargebeurd. Ik dreigde metaforisch van de trap te vallen. Zielenpijn. Ik heb altijd mijn poes nog, dacht ik. De poes als trapleuning waaraan ik mij kon vasthouden. Toen bleek die trapleuning ook nog eens weg te zijn. Ik stortte te pletter. Dat betekende alleen niet dat die leuning, de poes, belangrijker was dan de trap, de vrouw.”

Toch lijken steeds meer mensen de leuning belangrijker te vinden. Hondjes krijgen rompertjes aan, met inlegkruisjes tegen loopsheid.

,,Waarom doen ze dat, vraagt u zich dan af. Wij houden het meest van dieren die op mensen lijken. Die hun ogen aan de voorkant hebben, zeldzaam in het dierenrijk. Honden hebben dat een beetje. Ach, dan trekken we ze ook een rompertje aan. Nóg menselijker.”

Andere vormen van vermenselijken: bloedbanken en orgaandonatie bij dieren.

,,Dat ontstaat uit onvermogen. Je kan zeggen tegen een dier: ‘Ik hou van je’. Geen reactie. Mensen hopen op een: ‘Ik hou ook van jou’. Maar sommige mensen hebben mazzel. Het dier wordt hartstikke ziek. De dierenarts zegt: ‘We kunnen daar iets tegen doen, een openhartoperatie’. Kost alleen 2.000 euro. De mens zucht opgelucht, op deze getoonde liefde kan de hond wél een antwoord geven. In leven blijven. Het voelt alsof het dier dan eindelijk terugzegt: ‘Ik hou ook van jou’.”

Volledig scherm Midas Dekkers. © Rob Voss

Bloedbanken, orgaandonaties, rompertjes: gaan we daarmee de goede kant op?

,,Nu raken we aan de apotheose van mijn pleidooi. Ik vroeg mij af: waren er meer tijden dat mensen zo vreselijk met dingen als honden, poezen en papegaaien aan het sollen waren in plaats van met medemensen? Nee, bleek na een historische scan. Hoe wij dat doen, is nooit eerder vertoond. Let wel: op twee momenten in de wereldgeschiedenis na!



Nadagen oude Rome, nadagen oude Egypte. Tijdperken van unieke, onuitputtelijke decadentie. Zo’n beschaving stort kort na het hoogtepunt in elkaar, door verveelde decadentie. Geen voedsel verbouwen omdat je honger hebt, maar omdat je bij een orgie iets raars wil eten. Geen seks om je voort te planten, maar seks om met 88 anderen iets leuks te beleven.”

Quote Dat mensen de liefde niet enkel direct projecte­ren op medemensen, maar eerst ook op bijvoor­beeld dieren, is een grote voorbode van de ineenstor­ting van een beschaving Midas Dekkers

,,Decadentie zorgt dan voor het uiteenvallen van sociaal menselijk gedrag, dat juist een succesvolle beschaving samenhoudt. Dat komt doordat mensen de liefde niet enkel direct projecteren op medemensen, maar eerst ook op bijvoorbeeld dieren. Een grote voorbode van de ineenstorting van een beschaving.”

Ook van onze beschaving?

,,Nou, ja. De afgelopen keren dat mensen zich zo gedroegen met dieren, zoals wij dat nu doen, was het een voorteken. Waarom nu niet?”

Want hoe gingen die Egyptenaren en Romeinen met dieren om?

,,De Egyptenaren aanbaden de kat. Katten? Heilig! Een dode kat werd meer betreurd dan een dood mens. Katten werden gemummificeerd. Als je je kat kwaad deed, kreeg je de doodstraf. En de Romeinen? Reislustig volkje, dat aan het einde ook lui, met dieren op schoot, thuis bleef zitten. In plaats van medemensen te ontmoeten.”

Volledig scherm Gemummificeerde katten bij opgravingen in Egypte. © Videostill

Is er dan ook een grens tot waar iets moreel gezien wel en niet meer kan. Vanaf welke grens gaat menselijke dierenliefde te ver? Bestialiteit misschien?

,,Een lastige. Want de ultieme waarheid is dat een boer vijftigduizend kippen mag mishandelen voor eieren. Geen schande, de Rabobank geeft onderwijl krediet. Maar laat hem het meest mannelijke deel in één kipje steken, dan is de wereld te klein. Hij gaat volgens de moderne wetgeving zelfs het gevang in.”

Want bestialiteit is verboden.

,,Letterlijk middeleeuws, want in de middeleeuwen was seks met dieren verboden. Veel mensen deden het met een varken, destijds. Franse revoluties maakten er een einde aan. Het criterium werd dat zeden geen lijden moest brengen, voor de rest werd het adagium dat de staat niet bepaalt wat goede zeden zijn. Wij zeiden vervolgens altijd in Nederland: bestialiteit-wetten zijn niet nodig. Als het dier pijn van onze lust heeft, valt dat onder dierenmishandeling. Helder, niet?”

Hier vertelt Dekkers erover:

Quote Hij deed een voorstel: wij gaan het neuken met beesten strafbaar stellen. Geen enkele politieke partij had zin om te zeggen: dat hoeft niet Waalkens Midas Dekkers

,,Een volslagen idioot, PvdA’er Waalkens, wilde tóch een wet op bestialiteit. Hij deed een voorstel: wij gaan het neuken met beesten strafbaar stellen. Geen enkele politieke partij had zin om te zeggen: dat hoeft niet Waalkens. Het zou gespind kunnen worden als: die partij moedigt het neuken met dieren aan. Kreeg die Waalkens zijn zin. Ik wind me erover op, hoor je.”

Ja. Ze hebben u toch geen hobby afgenomen? U hebt toch niet aan bestialiteit gedaan?

,,Vraag dat aan mijn cavia! Nee, uiteraard niet. Het verschil in Nederland windt mij op: seksuele handelingen met dieren worden bestraft, terwijl honderdduizend varkens erbarmelijk in hokken opsluiten wél kan. Hypocriet. Gezonde maatschappijen functioneren zo, dat niemand behoefte heeft aan bestialiteit. Minus volslagen gekken, doet niemand het. Een bestialiteitwet is daarom niet nodig.



Mocht zo’n gek het doen, dan is er de wet op de dierenmishandeling. Afdoende. Bij seks moet niet iets of iemand lijden. Gebeurt dat wel bij bestialiteit, dan is het dierenmishandeling. Het zo regelen is prima.”

Volledig scherm Midas Dekkers. © FOTO HISSINK

Dus als een boer het meest mannelijke achter in de koe steekt en die koe er geen last van heeft, dan moet dat kunnen?

,,Ik zie geen reden daar een straf op te zetten. Die boer staat drie keer per dag aan haar tieten te trekken en één keer in het jaar zou hij niet zijn piemel in dat ding mogen steken, waar de dierenarts tot aan zijn oksel in gaat. Begrijp me goed. Het achterste van een koe trekt mij niet aan. Ik heb daar geen zin in.”

Dus in het vermenselijken van dieren zijn geen morele grenzen? Zelfs niet seksueel?

,,Nee, nee. Luister goed. Onze norm moet zijn: mensen moeten eerst van mensen houden. Liefde voor dieren moet niet ten koste gaan van liefde voor mensen. Goed-fout, wilt u dus horen. Sorry, een bioloog praat niet in goed en kwaad, maar in termen van aangepast en niet aangepast. En meer van dieren houden, op welke wijze dan ook, is een onaangepast symptoom.”

Quote Als de krachten die bedoeld zijn om de mensen te verbinden, groten­deels wordt afgetapt door met dieren samen te leven, dan wroet je aan de broodnodi­ge sociale cohesie tussen mensen Midas Dekkers

,,Mensen zijn een sociale diersoort. Krachten binden ons samen. Van immens belang, anders stort de maatschappij in, zoals bij die grote beschavingen. Als de krachten die bedoeld zijn om de mensen te verbinden, grotendeels wordt afgetapt door met dieren samen te leven, dan wroet je aan de broodnodige sociale cohesie tussen mensen. Dus dierendag-mensen, houd ten eerste van mensen!”