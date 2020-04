Microbioloog Alex Friedrich van het UMCG: 'Versoepel coronamaatregelen juist niet in noorden’

In het noorden verspreidt het coronavirus zich nog altijd minder snel dan elders, ook in verpleeghuizen. Moeten ze hier al met een versoepeling van de maatregelen beginnen?

De stijging van het aantal sterfgevallen in verpleeghuizen is in het noorden minder groot dan gemiddeld in de rest van Nederland. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal sterfgevallen in instellingen landelijk in de eerste tien weken van het jaar steeg van 797 naar 1485. Maar er zijn grote regionale verschillen. In verzorgingshuizen in Drenthe en Friesland nam het aantal sterfgevallen veel minder toe. In week 14 overleden ‘slechts’ 11 procent meer mensen in instellingen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. In Groninger verpleeghuizen gingen de afgelopen vier weken zelfs minder mensen dood.

‘Lastig te duiden’

Sytse Zuidema, hoogleraar ouderengeneeskunde in het UMCG, vindt de cijfers ‘lastig te duiden’. ,,Wat je er wel over kunt zeggen is dat de coronaproblematiek in het noorden veel minder speelt dan op sommige andere plaatsen in het land. Het aantal besmettingen ligt hier beduidend lager.’’

Dat zie je ook terug in het aantal ziekenhuisopnamen. In Nederland zijn volgens de meest recente cijfers van het RIVM 53 op de 100.000 inwoners opgenomen, terwijl dat aantal in Friesland (17,4), Drenthe (18) en Groningen (11,1) een stuk lager ligt. Hetzelfde geldt voor het aantal sterfgevallen. Tot nu toe zijn er in heel Nederland officieel 3315 mensen aan corona overleden. In Friesland waren dat er 35, in Drenthe 20 en in Groningen 9.

Vorige week verkondigde Zuidema dat de hausse in het noorden nog moest komen. Nu lijkt het erop dat de stijging minder hoog uitvalt. ,,De besmettingen zijn hier later op gang gekomen, terwijl de voorzorgsmaatregelen tegelijk met de rest van het land zijn genomen. Mede daardoor verloopt het hier milder.’’

Regionaal maatwerk

RIVM-baas Jaap van Dissel laat inmiddels doorschemeren dat de coronamaatregelen mogelijk het eerst in het noorden kunnen worden versoepeld. Regionaal maatwerk wordt zeker overwogen, zei hij. Arts-microbioloog Alex Friedrich van het UMCG vindt het ook zinvol om per regio te variëren in het versoepelen van de maatregelen. ,,Dan kan je zien wat er gebeurt en mogelijk nog bijsturen.’‘

Daarom is het volgens het hoofd van de afdeling medische microbiologie en infectiepreventie van het UMCG verstandig om niet meteen álle maatregelen terug te schroeven. ,,Maar één of enkele. Ik noem maar wat: je zou in de ene regio de scholen kunnen laten beginnen en in de andere bepaalde contactberoepen.’‘

Toch vindt hij het onverstandig om in het Noorden te beginnen. ,,Juist niet in de regio’s waar het hoog of laag is, dus niet in Brabant of in Groningen. De kans is dan te groot dat je de gewenste effecten van de versoepeling gaat onderschatten of juist overschatten. Er zijn in het Noorden immers al vrij weinig besmettingen. Als dat verder daalt, hoeft dat niet samen te hangen met de maatregelen. Je zou dus beter kunnen beginnen in het midden van het land.’‘

‘Mobiliteit beperken’

Als het RIVM toch zou adviseren om in het Noorden de lockdown te versoepelen omdat het aantal besmettingen daar vrij laag is, dan zou je duidelijk moeten maken dat het alléén in het Noorden gebeurt, vindt Friedrich. ,,Je kunt dan geen voorspellingen doen voor de rest van het land. En je zou afspraken moeten maken dat mensen uit andere regio’s niet hierheen komen, om bijvoorbeeld de horeca te bezoeken.’‘