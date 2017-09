Michel A. (29) hoort 13 jaar cel eisen voor flatmoord Cuijk

,,Heb jij enig idee wat je hebt gedaan?’’ Het is de vraag die steeds terugkomt in het betoog van de moeder van het slachtoffer. De vrouw leest een emotionele verklaring voor tijdens de rechtszaak tegen de moordenaar van de man, een 29-jarige plaatsgenoot van het slachtoffer.



,,Het was een jongen met een kei-goede inborst. Een gevoelig mens. Zijn deur stond altijd open. ‘Niemand hoeft buiten te slapen’, zei hij altijd.'' De dader hoort het schokschouderend aan. Durft niet naar de snikkende vrouw te kijken.



Twintig messteken werden geteld toen het lichaam van de man vorig jaar in zijn flat aan de Parallelweg in Cuijk werd gevonden, tien dagen nadat hij om het leven was gebracht. Zijn moeder was ongerust geworden en was naar Cuijk gegaan. Een dag voor zijn dood had ze hem, op zijn verjaardag, nog gesproken. ‘Love you, houdoe’ zijn de laatste woorden geweest die hij tegen zijn moeder sprak.