Michael P. wil getuigen horen over 'hardhandige' arrestatie

De advocaten van Michael P. willen in hoger beroep in de zaak Anne Faber tien getuigen horen: acht mensen van politie en justitie en twee getuigen die zich na de veroordeling van de moordenaar van Anne Faber hebben gemeld.

Dat bleek vandaag tijdens een eerste zitting bij het gerechtshof in Arnhem. Een van de getuigen beweerde dat hij de avond van de moord op Anne Faber in de bossen rond Den Dolder een afgrijselijk gegil hoorde.

Joggende vrouw

De andere getuige beweert dat hij enkele maanden voordat Michael P. Anne Faber verkrachtte en doodde, met hem door het bos liep en ze daar een joggende vrouw zagen. Michael P. zou toen gezegd hebben: ‘Zullen we haar pakken? Maar dan moeten we haar daarna wel doden.’

Advocaten Sander de Korte en Niels Dorrestein willen dat deze twee getuigen nog eens goed aan de tand gevoeld worden, net als acht mensen van politie en justitie die betrokken waren bij de hardhandige arrestatie van Michael P.

Volgens de verklaringen van de mensen die bij de arrestatie van P. betrokken waren, is toen inderdaad afgesproken dat Michael P. niet op zijn recht om te zwijgen zou worden gewezen, om zo snel mogelijk een verklaring uit hem los te krijgen over de verblijfplaats van Anne Faber. Het was toen namelijk niet duidelijk of zij nog leefde.

Grondrechten

Volgens de advocaten van P. zijn daarmee de grondrechten van P. ernstig geschonden. Bovendien is er over die afspraken niks op papier gezet. Dat zou bewust gebeurd kunnen zijn, omdat de agenten wisten dat die afspraken tegen de regels zouden zijn.

Daarover willen de advocaten de betrokkenen nader aan de tand voelen. Ook de verklaring van de getuige die de bewuste avond van de verdwijning van Anne Faber geschreeuw in het bos gehoord zou hebben, wordt in twijfel getrokken. ,,Waarom heeft hij zich pas zo laat gemeld?’’, vroeg Dorrestein zich hardop af. Deze getuige repte ook over een barbecue op het defensieterrein in de buurt diezelfde avond, maar die zou pas enkele maanden later geweest zijn.

Leed

Het gerechtshof besluit pas de komende dagen of al deze getuigen opnieuw gehoord moeten worden. Het Openbaar Ministerie liet weten daar geen heil in te zien. ,,Het enorme leed dat Michael P. Anne Faber en de nabestaanden heeft toegebracht moet centraal staan, niet de hardhandige arrestatie van P. Die diende een duidelijk doel’’, zei de advocaat-generaal.

Het gerechtshof laat op 13 december weten of de advocaten van Michael P. deze getuigen opnieuw mogen ondervragen. Ook is dan duidelijk of P. wil meewerken aan een nader onderzoek naar zijn seksuele geaardheid, omdat hij daar nog weinig over losgelaten heeft.

De zaak wordt pas over een half jaar inhoudelijk behandeld. De advocaten zullen dan vragen om de nu opgelegde straf van 28 jaar cel en tbs te verminderen vanwege het schenden van de rechten van P. De zaak dient op 28 en 29 mei 2019. Voor dit vormverzuim wil hij strafvermindering krijgen, betoogde zijn advocaat Niels Dorrestein. P. werd afgelopen juli veroordeeld tot 28 jaar cel en tbs.

Indringende wijze

Bij de arrestatie van P. is besloten hem ,,op indringende wijze” te vragen naar de verblijfplaats van Faber en hem niet eerst op zijn rechten te wijzen. Dat gebeurde omdat de 25-jarige studente misschien nog in leven kon zijn. Dorrestein wil daarover onder anderen de hoofdofficier van het parket Midden-Nederland, de zaaksofficier en de teamchef van de politie horen. Dat zei hij donderdag in het gerechtshof in Arnhem tijdens een zogeheten regiezitting van het hoger beroep. Hierin worden de onderzoekswensen behandeld, de zaak komt nog niet inhoudelijk aan de orde.

Het Openbaar Ministerie ziet geen enkele reden om mensen van justitie en politie te horen. ,,Als er iemand onmenselijk behandeld is en als er iemand gemarteld is, dan is het Anne.” Volgens de advocaat-generaal gaat dit hoger beroep ,,om het leed dat P. Anne en haar familie heeft aangedaan”, niet om politieagenten die ,,in het verdachtenbankje” moeten gaan zitten.

P. had destijds aangifte gedaan tegen zijn arrestatie. Die zaak werd door het OM geseponeerd. De advocaten van P. leggen zich daar echter niet bij neer en hebben het gerechtshof in Amsterdam gevraagd alsnog tot vervolging over te gaan. Daarover moet nog een beslissing genomen worden.

Vriend van Anne aanwezig

De vriend van de vorig jaar verkrachte en vermoorde Utrechtse Anne Faber was vandaag voor het eerst aanwezig bij de rechtszaak tegen dader Michael P. Hij was vorig jaar emotioneel niet in staat de rechtszaken tegen dader Michael P. bij te wonen. Vrienden en familie van Anne waren wel steeds aanwezig. Volgens zijn advocaat Sébas Diekstra is hij nu zo diep teleurgesteld en verontwaardigd dat Michael P. tegen zijn straf in hoger beroep is gegaan, dat hij de zaak alsnog wil bijwonen. ,,Om als nabestaande zoveel mogelijk bij het proces betrokken te zijn”, zegt Diekstra.

Vriend wil anoniem blijven

De vriend van Anne wil wel nog steeds in relatieve rust en volledig anoniem het proces bijwonen. Bij het Gerechtshof in Arnhem is, net als in Utrecht, een aparte videozaal voor familie en vrienden van Anne Faber ingericht. Hij laat via zijn advocaat weten dat hij vindt dat het bij Michael P. van een volstrekt gebrek aan respect en empathie getuigt dat hij in hoger beroep is gegaan. ,,Hierdoor wordt de familie volgens hem volledig afgeleid van een poging tot verwerking van dit immense trauma”, aldus Diekstra.