Michael P. verkrachtte en doodde Anne Faber op avond van vermissing

Inhoudelijk lieten de twee officieren van justitie het daarbij. Het onderzoek is nog niet afgerond en er wordt nog gewerkt aan een zeer gedetailleerde tijdlijn. Daarmee moet duidelijk worden waar en wanneer de gebeurtenissen rond Anne hebben plaatsgevonden. Alle verklaringen die zijn afgelegd, worden nog nagelopen. Ook is nog niet het hele forensisch onderzoek afgerond. Bovendien gaat P. vanaf maandag 15 januari naar het Pieter Baan Centrum. Daar wordt hij zes tot zeven weken lang geobserveerd en onderzocht. Daarna moet duidelijk zijn of hij lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis. P. heeft toegezegd mee te zullen werken aan het onderzoek. Volgens zijn advocaat Niels Dorrestein wil hij graag weten wat er mis met hem is. „Hij toont spijt en berouw”, zei hij na afloop van de zitting.



Opvallend was dat justitie iedereen die heeft meegeholpen met de massale zoekactie naar Anne Faber bedankte. Van vrijwilligers tot medewerkers van het Rode Kruis, militairen en de familie en vrienden van Anne. Twee vrienden van Anne vonden enkele dagen nadat Anne vermist raakte bij Huis ter Heide een jas. Die bleek later van Anne te zijn. „De vondst van haar jas bleek cruciaal te zijn. Dankzij de sporen op de jas kwam de politie bij de verdachte terecht”, aldus de officier van justitie. In totaal kwamen er bij politie en justitie rond de 3500 tips binnen over de zaak.