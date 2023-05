Michael is straks niet alleen mooiste man van Nederland, maar misschien wel van de hele wereld

Udense kofferbakmoord Sannekes moeder werd vermoord door haar vader: ‘Dacht dat we een doorsnee gezin waren’

Sanneke Langendoen was 21 toen haar moeder werd vermoord door haar vader. Zeventien jaar later is er een boek waarin ze dat verschrikkelijke verhaal – bekend als de Udense kofferbakmoord – deelt met de buitenwereld. ,,Mijn vader had narcistische eigenschappen en vond het moeilijk grote gebeurtenissen in zijn leven te verwerken. Dus toen mijn moeder aankondigde dat ze van hem wilde scheiden, kon hij daar moeilijk mee omgaan.”