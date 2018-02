Metoo verandert niet veel op Nederlandse werkvloer

Dat is nog altijd maar het topje van de ijsberg, zeggen experts tegen deze krant. ,,Veel mensen durven nog steeds niet met hun verhaal naar buiten te komen’’, zegt Inge te Brake, bestuurslid van de LVVV. Alarmerend genoeg is er in meer dan de helft van de bedrijven helemaal geen vertrouwenspersoon. Dat maakt het aankaarten van problemen nog lastiger.



Dat terwijl de helft van alle werknemers te maken heeft gehad met seksuele intimidatie, aldus een onderzoek van vakbond FNV. Die vindt in veruit de meeste gevallen gewoon plaats op de werkvloer, niet tijdens borrels of feesten. Minder dan de helft van de slachtoffers doet melding. De ervaringen van vertrouwenspersonen laten zien dat de #metoodiscussie daarin (nog) geen echte verandering teweeg heeft kunnen brengen, ook al spraken vrouwen zich op internet massaal uit over hun ervaringen. Bijna 90 procent van de vertrouwenspersonen die aangeeft meer meldingen gekregen te hebben, zegt dat die stijging bescheiden is: niet meer dan 30 procent.