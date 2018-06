MeToo heeft iets in gang gezet, maar is nog niet klaar

Muizen- en ratten­plaag: ook vieze keukens in West-Brabantse kazernes

18:01 In de defensiekantine in Assen mag door misstanden geen vers voedsel meer worden bereid. Net als in de kazerne van Amersfoort krijgen militairen daar maaltijden aangeleverd via andere kazernekeukens. Ook in keukens en kantines van de kazernes in Breda, Woensdrecht en Roosendaal is de voedselveiligheid mogelijk in het geding. Dat zei staatssecretaris Barbara Visser van Defensie vandaag in een debat met de Kamer. Volgens haar ontbreekt bij defensiecateraar Paresto een kwaliteitssysteem.