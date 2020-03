Meteorologen: Lente 2020 ‘recordzonnig’ begonnen

Meteorologen verdelen de maand altijd in zogenoemde decades, een periode van 10 of 11 dagen, afhankelijk van de lengte van de maand. De laatste decade van maart loopt van 21 maart tot en met 31 maart. ,,De 21e was ook de eerste dag dat het volop zonnig was in het land. Dat zonnige weer hielden we vrijwel de gehele periode. Slechts af en toe wisten wolkenvelden ons land te vinden, maar meestal was de lucht blauw. Daardoor liep het aantal zonuren rap op. De zon staat namelijk iets meer dan 12 uur per dag boven de horizon nu”, aldus Weerplaza-meteorloog Michiel Severin.

Vanwege de beperkte hoeveelheid vliegverkeer viel het velen op hoe diepblauw de lucht was. ,,Het niet aanwezig zijn van de vliegtuigen was daarvan deels de reden, maar de belangrijkste reden was de kurkdroge lucht. Dankzij een krachtig hogedrukgebied kreeg vocht tot op grote hoogte in onze atmosfeer geen kans. Het resultaat was een kraakheldere diepblauwe lucht met volop zonneschijn, en ‘s nachts lichte tot matige vorst. Hoewel het lente is, beleefden we in deze lucht de koudste nachten van deze winterperiode.”

Tot vandaag was het record van zonnigste start van de lente in handen van de derde maartdecade uit 1933. Dat is 87 jaar geleden. Toen wist de zon 98,0 uur te schijnen, dus gemiddeld 8 uur en 54 minuten per dag. Het nieuwe record gaat in De Bilt op 110 tot 112 uur uitkomen, dat is gemiddeld 10 uur en 5 minuten per dag. ,,Veel hoger is amper mogelijk dus dit record gaat het lang volhouden.”