Met T-shirt van Quinsy begon de strijd: ‘Mijn moeder werd uitgemaakt voor Zwarte Piet’

Video Deze Amsterdam­mer bouwt Rotterdam­se shoarmaza­ken na: ‘Die hebben een toffe uitstra­ling’

Als jongetje was Sam Vonk al graag in de weer met modelbouwpakketten of een treinbaan. Maar de trein maakt als kunstenaar plaats voor bijzondere andere miniaturen: van de iconische Rotterdamse shoarmazaak Jaffa Shoarma en zijn buurman De Cocosnoot Shoarma op de Witte de Withstraat. ,,Shoarmazaken hebben een toffe uitstraling. Het is altijd een beetje slecht design, maar dat maakt het ook weer zo goed.”

11 november