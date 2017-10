'Met levenslang komt dader kruipruimtemoord terug op straat'

Alex L. heeft vandaag in hoger beroep een levenslange celstraf tegen zich horen eisen voor het doden van zijn vriendin Manon Pieters (41) en het vervolgens verkrachten en vermoorden van zijn stiefdochter Fleur (15) in Lelystad. L. wurgde eind 2015 eerst zijn vriendin met een touw. Stiefdochter Fleur zag haar dode moeder liggen, waarna L. haar verkrachtte onder de belofte dat ze niet gedood zou worden als ze meewerkte. Daarna doodde hij haar toch.

Volgens het Openbaar Ministerie kan L. nu veroordeeld worden tot levenslang door 'nieuwe jurisprudentie'. De door nabestaanden als 'monster' getypeerde Alex L. gaf zelf bij het gerechtshof in Leeuwarden aan zo snel mogelijk tbs te willen om een behandeling te kunnen krijgen.

Zijn advocaat Yehudi Moszkowicz is ontstemd over de eis tot levenslang. ,,Door de nieuwe jurisprudentie is levenslang geen echt levenslang meer, maar moet er perspectief zijn op een terugkeer in de maatschappij. Het Openbaar Ministerie wil juist voorkomen dat mijn cliënt op straat terechtkomt, dus dan is deze eis volstrekt tegengesteld. Hij komt dan namelijk wel onbehandeld weer terug in de maatschappij.''

Quote Ik moet minder straf krijgen. Na dertig jaar heeft tbs ook geen nut meer Alex L. De rechtbank in Lelystad veroordeelde L. vorig jaar nog tot een celstraf van dertig jaar en tbs voor doodslag, moord, verkrachting en het bezit van kinderporno. L. ging echter in hoger beroep. Hij wil zelf een lagere celstraf omdat hij niet te lang wil wachten in zijn cel voor hij daadwerkelijk aan een behandeling kan beginnen. ,,Ik moet minder straf krijgen, op zijn minst vijf jaar minder", zei hij in het gerechtshof. ,,Na dertig jaar heeft tbs ook geen nut meer."



Tijdens het hoger beroep herhaalde L. zijn bekentenis, maar hij zei niet precies meer te weten wat er is gebeurd. ,,Ik weet niet wat mij bezielde. Het gebeurde heel snel. Er zat maar tien minuten tussen de dood van Manon en het verkrachten van Fleur."

Alex L. doodde op 12 december 2015 zijn slachtoffers. Daarna verborg hij hun lichamen in de kruipruimte van hun woning. Een forensisch team vond de slachtoffers een dag later. De lichamen van Fleur en Manon waren enorm toegetakeld. Nabestaanden konden alleen afscheid nemen met de lichamen afgedekt.

Geen weerstand

Uit het eerdere vonnis van de rechtbank in Lelystad blijkt goed hoe L. te werk is gegaan. ,,De man heeft zijn vriendin op afschuwelijke wijze van het leven beroofd door haar met een touw te wurgen'', aldus de rechtbank. Zijn stiefdochter zag vervolgens haar moeder dood op de grond liggen. ,,De verdachte heeft haar meerdere keren beloofd dat hij haar niet zou vermoorden als zij geen weerstand zou bieden. Dat hij haar vervolgens heeft verkracht en gewurgd, geeft zijn gewetenloze handelswijze aan.''

Nabestaanden noemden L. tijdens de rechtszaak in hun slachtofferverklaringen 'een monster', over wie gaandeweg het onderzoek 'een beerput' openging. Met name de manier waarop L. zijn stiefdochter liet lijden, is in hun ogen beestachtig.