‘Met gratis sneltesten voor iedereen help je het gedrag van mensen te verbeteren’

Waarom nog naar overbelas­te GGD na positieve thuistest? ‘Juist nu zicht houden op het virus’

Testen geldt al twee jaar als cruciaal middel in de strijd tegen corona. Maar hoe zinvol is massaal testen bij de GGD nog, als honderdduizenden mensen per week positief zijn, bron- en contactonderzoek volledig plat ligt en de thuistest steeds meer ingeburgerd is? ‘Júíst op dit moment wil je zicht op het virus houden.’

7:32