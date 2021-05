Met dit plan wil minister Van Ark 140.000 uitgestelde medische ingrepen inhalen

VideoNog dit jaar moeten veel van de naar schatting 140.000 uitgestelde ingrepen worden ingehaald. Het gaat vooral om niet-acute operaties aan bijvoorbeeld knie of heup. Spreiding van patiënten over het hele land is daarvoor nodig.

Dat zegt minister voor Medische Zorg Tamara van Ark (VVD) in gesprek met deze krant over de ‘operatie inhaalzorg’ die binnenkort van start gaat. Naar schatting moeten er nog 140.000 operaties worden uitgevoerd, betrokkenen taxeren het aantal gemiste verwijzingen zelfs op 1,4 miljoen (voornamelijk in de eerste golf).

Momenteel is nog ruim een derde van de operatiekamers gesloten door de Covid-19-drukte. Maar nu het aantal coronapatiënten hard daalt - het kabinet vervroegt zelfs de versoepelingen - maken ziekenhuizen plannen om uitgestelde ingrepen snel uit te voeren. Van Ark stuurde gisteravond een brief hierover naar de Tweede Kamer.

Samenwerking

Kern daarbij is regionale spreiding en samenwerking. Coronapatiënten worden blijvend verdeeld over ziekenhuizen in het hele land om overal vergelijkbare ruimte te houden voor reguliere zorg. Patiënten die op deze reguliere operaties wachten krijgen straks de vrijheid om na overleg met hun arts naar een ander ziekenhuis te gaan als dat tijd scheelt. Ook zorgverzekeraars gaan actief bemiddelen. ,,De patiënt moet straks echt op tijd weten waar hij of zij aan toe is. Wanneer volgt de behandeling bij de eigen arts, en als dat te lang duurt: kan de ingreep sneller in een ziekenhuis of privékliniek elders?’’, aldus Van Ark.

De operaties zijn ingedeeld in categorieën. Acute ingrepen konden ook tijdens de Covid-19-piek veelal gewoon doorgaan, uitgestelde chemobehandelingen en niertransplantaties moeten de komende tijd als eerste worden ingehaald.

Ingrijpend

Andere, minder acute planbare zorg (een staaroperatie, galblaasverwijdering of nieuwe heup) wordt zoveel mogelijk dit jaar nog ingehaald, desnoods met een uitloop naar begin 2022. ,,Dat is heel ingrijpend’’, zegt Van Ark. ,,Je kunt medisch misschien zeggen: ‘dit is te verantwoorden’, maar mensen kunnen heel veel baat hebben bij een snelle operatie aan de heup of een hernia.’’ Toezichthouders zien toe op wachttijden, desnoods kan de minister ingrijpen als deze te veel oplopen. ,,Maar ik wil niet meteen gaan zwaaien met waarschuwingen.’’

Om de druk op ziekenhuizen te verlichten worden ook huisartsen, privéklinieken en revalidatiecentra ingeschakeld, digitale consulten blijven mogelijk. Financiële blokkades worden uit de weg geruimd, al wil Van Ark niet vooruitlopen op eventuele extra kosten.

