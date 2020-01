Met deze tips word je thuis fit zónder sportschool

Tip 1: Stel haalbare doelen

Begin met de vraag: wat wil je bereiken? Waarschijnlijk wil je je fitter voelen, gezonder, lekkerder in je vel zitten of meer energie krijgen. Of wil je weer zonder buiten adem te raken de trap op kunnen lopen. Maar fit worden is op zich een vaag doel. Want wanneer ben je fit?



Stel daarom concrete doelen die je tussentijds kunt halen. Zo houd je je voortgang bij en kun je opbouwen. Spreek bijvoorbeeld met jezelf af hoeveel kilo je kwijt wilt raken of hoeveel herhalingen van een oefening je wilt bereiken. Of hoelang je de training wilt volhouden, met minder of kortere rustpauzes.