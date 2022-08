Met de ‘wexit’ ben je van alle wespenoverlast verlost, en het is nog diervriendelijk ook

Rijbaan op A28 dicht om kudde koeien over vlucht­strook

De A28 tussen Zwolle en Assen is ter hoogte van afrit Ruinen vanochtend even afgesloten geweest vanwege een kudde koeien die over de vluchtstrook loopt. Dat meldt de ANWB. Inmiddels is nu nog maar één rijstrook dicht.

8:53