'Messenzwaaier in Alphen werd al tijdlang getreiterd'

De indringer werd door een groepje leerlingen bekogeld met tassen, geschopt en zo van het schoolplein afgejaagd. Andere leerlingen renden juist weg om zich in veiligheid te brengen. Op internet worden de jongens die de man zo kranig wegwerkten ‘helden’ genoemd. De man zou leuzen hebben geroepen als ‘Kanker Marokkanen’.

Even later was de politie er om de man aan te houden. Een bewoner van de tegenover de school gelegen 8-hoog flat heeft het incident staan filmen. Op de beelden is te zien hoe de man een vechthouding aanneemt en steekbewegingen maakt in de richting van de leerlingen.

De man, die in een hulpverleningstraject zit, is een bekende van de politie. De twee messen zijn in beslag genomen. De verdachte zit vast wegens bedreiging. Er wordt onderzocht of er andere zorgtrajecten mogelijk zijn. De school zorgt voor opvang en nazorg van scholieren. De schoolleiding wil zelf geen commentaar geven en verwijst voor reacties naar de politie.

Ongeveer een uur na het incident is het schoolplein vrijwel verlaten. Een jongen voert met zijn mobiel een gesprekje met zijn bezorgde ouders. ,,Nee, ik ben veilig. Ik kom nu naar huis, dan vertel ik het hele verhaal.’’ Twee meiden zeggen erg geschrokken te zijn. ,,Het was tijdens de pauze, dus iedereen was buiten. Hij riep allemaal grove woorden en toen een paar jongens op hem afkwamen, trok hij ineens die messen.’’ De andere: ,,We kennen hem, want hij woont in die flat daar. Hij is wel eens vaker op het schoolplein geweest. Hij is een beetje gek. Dan gaat hij je uitschelden en zo.’’

Bewoners van de flat De Diamant (sociale huur) wijzen met de beschuldigende vinger naar een groep van ongeveer 10, 15 jongens, die op de school zitten en bijna allemaal in de buurt wonen. In september zou een buurtbewoner zo getreiterd zijn dat ze het schoolplein is opgelopen om een paar jongens lik op stuk te geven. De politie kon dat verhaal vandaag niet checken. Het is niet duidelijk of de pestende jongeren ook in de video te zien zijn.

UItlokken

Quote Ik weet vrijwel zeker dat die groep jongens hem heeft zitten jennen, want ze kiezen altijd zwakkeren uit Buurtbewoner ,,Die jongens zijn alleen maar aan het schelden en het jennen. Als ik mijn hond uitlaat beginnen ze achter het hek te blaffen en is het kanker voor, kanker na. En dat ik een hoer ben’’, zegt een 25-jarige vrouw. Zij kent de man die met de messen rondliep. ,,Het is een vriend van me. Hij heeft een drankprobleem en woont achter de school. Ik weet zeker dat ze hem hebben zitten treiteren, want ze kiezen altijd zwakkeren uit. Ze hebben hem zo over de rooie gekregen dat hij thuis twee messen is gaan halen. Dit is in en intriest.’’

Haar 64-jarige moeder, die op bezoek was, zegt: ,,Het was een kwestie van tijd dat het mis zou gaan. De hele buurt wordt geterroriseerd door die jongens. En waardoor komt dit? De school kan ze niet aan. Die durft niet op te treden.’’

Lastigvallen

Een 29-jarige bewoonster, die thuis komt van boodschappen doen, heeft alles gezien. ,,Ik hoorde mijn hond blaffen. Ik zag de man met de messen lopen, ik ken hem van gezicht.’’ Zij woont anderhalf jaar in De Diamant. ,,Als je niks hebt in Alphen, kom je in deze flat terecht. Niemand wil hier wonen.’’ Zelf wordt ze geregeld lastig gevallen door de groep scholieren. ,,Kankerwijf of hoer roepen ze je toe vanaf het schoolplein. Ik ben blij dat ik mijn hond bij me heb. Ze hangen ook na schooltijd hier rond, want een aantal van hen woont in deze flat. Ze rijden hard met wagens, waarvan je denkt; hoe komen ze eraan?’’ In haar eigen flat voelt ze zich soms ook niet veilig. ,,Ze steken binnen vuurwerk af. Dat meld ik bij de politie. En ik kom soms de lift niet in als ik met de hond ben. Dan houden ze je gewoon tegen’’ Ze praat de actie van de man met de messen niet goed. ,,Maar ik begrijp het wel. Ze lokken je gewoon uit. En als je dan toch al niet lekker in je vel zit. Ja, dit was een kwestie van tijd.’’