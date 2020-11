Merrie Sailer Moon bruut mishandeld met een mes; wat bezielt zo'n dierenbeul?

Sailer Moon uit het Brabantse Hooge Mierde is een taaie. Op het oog leek er 's ochtends niets aan de hand, maar het Tinkerpaard bleek de nacht ervoor zwaar te zijn mishandeld. Een dierenbeul had haar zeven keer met een mes gestoken. ,,Hoe ziek moet je zijn om dit te doen?"

Het doorgaans zo stille Hooge Mierde werd vorige maand opgeschrikt door de brute mishandeling van een weerloze merrie. Het bonte Tinkerpaardje Sailer Moon werd in een wei in het buitengebied van het dorp toegetakeld met zeven messteken rond de vulva.

Tinkerpaarden staan bekend om hun hoge pijngrens. ,,Die moeten van ellende bijna omvallen voordat je er iets aan merkt", zegt Jolanda, de verzorgster van het paard. Toen ze enkele weken geleden op een doodgewone dinsdagochtend bij de wei aankwam, leek er dan ook niets aan de hand; haar drie paarden stonden rustig te grazen, zoals elk dag. ,,Maar eenmaal bij Sailer zag ik een gekke plek op één bil. Later tilde ik haar staart op en sloeg mijn hart twee keer over. Overal gedroogd en vers bloed. Het was vreselijk.”

De boosheid is er na weken nog steeds

Bij Jolanda, die om veiligheidsredenen niet met achternaam in de krant wil, laaien de emoties nog altijd op. Ze verzorgt Sailer Moon en vertelt dat het inmiddels weer goed gaat met het paard. ,,Ja, verbazingwekkend goed. Ze is snel behandeld met antibiotica, pijnstillers, ontstekingsremmers, hechtingen. Gelukkig waren het alleen uitwendige bloedingen."

De impact is desondanks groot. De boosheid is er na al die weken nog steeds. ,,Ik ga al veertig jaar om met de paarden, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Hoe ziek moet je zijn om een paard zo te mishandelen? Ik ben een vredelievend mens, helemaal niet agressief, maar als ik zo iemand bezig zou zien in een wei... Die onmacht."

Volledig scherm Merrie Sailer Moon.

Dat gevoel komt bij iedereen boven bij dit soort mishandelingen: wat bezielt zo iemand in hemelsnaam? ,,Het is voor mensen die het niet hebben heel moeilijk voor te stellen, maar er zijn mensen die heel sadistisch zijn", zegt Nienke Endenburg, gezondheidspsycholoog en coördinator van het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling (LED), onderdeel van de Universiteit van Utrecht.

,,Die genieten ervan om een ander wezen, een mens of dier, pijn te doen. Ze zijn boos op hun vrouw, op de baas, op de premier, op de wereld en raken op deze manier hun frustraties kwijt. Of er is een seksuele achtergrond: ze raken er opgewonden van."

Achtergrond van mishandeling kan heel verschillend zijn

Exacte cijfers van het aantal mishandelingen van paarden zijn moeilijk te geven. Het is ook niet altijd even duidelijk wat zich heeft afgespeeld. ,,Paarden kunnen elkaar heel nare dingen aandoen", zegt Endenburg. ,,Dan lijkt het in eerste instantie een mishandeling, maar blijkt uiteindelijk toch dat paarden verwondingen bij elkaar hebben veroorzaakt."

Quote Dierenmis­han­de­laars zijn vaak eenlingen, emotioneel gestoord, op zoek naar uit het uitoefenen van macht Jos van Beuningen, Dierenpolitie

En als het wel een mishandeling betreft, dan is er sprake van een grote variatie in achtergronden. Niet alle gewelddadige mishandelingen van paarden hebben een seksuele inslag, niet alle seksueel getinte mishandelingen zijn gewelddadig. Endenburg: ,,Als een man met zijn penis een paard binnengaat, is dat moreel verwerpelijk en bij wet verboden, maar daar hoeft het dier niet per se onder te lijden. Het komt ook niet altijd aan het licht. Anders wordt het als er stokken, flessen en messen worden gebruikt, wat leidt tot bloedingen en dus grote schade.”

‘Een seksueel gefrustreerde mafketel’

Bij Jolanda is er weinig twijfel over het motief van de paardenbeul in Hooge Mierde. ,,Een seksueel gefrustreerde mafketel", verwoordt ze het kernachtig. Of de merrie ook verkracht is door de dader, zal altijd een vraag blijven. ,,In overleg met de dierenpolitie hebben we besloten om dat niet te onderzoeken. Het was te laat om dat nog te achterhalen; in zo'n groot lijf van een paard blijven niet lang sporen achter. En weet je, achteraf ben ik er eigenlijk wel blij mee. Sommige dingen kun je maar beter niet weten."

Nadeel is dat de kans dat de dader wordt gevonden nog kleiner wordt dan ie al is. Paardenbeulen werden in het verleden zelden gearresteerd en vervolgd. ,,De pakkans is nihil", beaamt Jos van Beuningen, lid van de dierenpolitie bij de eenheid Oost-Brabant en jaren geleden coördinator van het onderzoek naar de hausse aan paardenmishandelingen in Brabant. In 2013 en 2014 werden alleen al in deze provincie vijftien tot twintig mishandelingen geregistreerd. Landelijk waren veertig paarden slachtoffer. ,,In 2014 is er aandacht aan besteed in het programma Opsporing Verzocht", herinnert Van Beuningen zich. ,,Dit leidde wel tot een aantal tips, maar alle zonder resultaat. Zonder sporen in de omgeving, zonder getuigen is de opsporing bijzonder complex."

Aandacht bij politie voor paardenmishandelingen weer toegenomen

De laatste jaren deden zich in Nederland nog maar zelden paardenmishandelingen voor, maar het gebeurt nog wel. Vorige week meldde een paardenhoudster uit het Friese Ferwerd zich op Facebook met een vergelijkbaar verhaal als dat van Jolanda. Bij de politie is de aandacht weer toegenomen, zegt Van Beuningen.

,,Maar vooralsnog lijkt er geen lijn in te ontdekken. Destijds was er echt sprake van clusters: tien in de hoek Den Bosch, Oss, Sint-Oedenrode, Best, tien in een klein gebied rond Nijmegen, zeven in het gebied rond Alkmaar.”

Volledig scherm De merrie Sailer Moon, die eind oktober werd mishandeld in een wei in Hooge Mierde. Eigenaar is 'Jolanda'. Zij is ook de fotografe.

Het overgrote deel van de paarden had toen vergelijkbare verwondingen: snijwonden in of rond de vulva. Met soms ook wonden op de flank of de borst. Van Beuningen: ,,Deskundigen die ik in die jaren sprak, hielden zich ook bezig met daderprofilering, zoals dat ook gebeurt bij seriemoordenaars, verkrachters en dergelijke. Dierenmishandelaars zouden vaak eenlingen zijn, emotioneel gestoord, op zoek naar het uitoefenen van macht. In de gevallen in 2013 en 2014 waren ze vrijwel altijd gefixeerd op het vrouwelijke geslachtsorgaan."

Quote De buren stonden meteen klaar met koffie en een koekje. Dat was hartverwar­mend Jolanda, Verzorgster van Sailer Moon

Toch waren er in die jaren nooit aanwijzingen dat de paarden ook seksueel werden misbruikt door de daders. Van Beuningen: ,,Maar dat is soms lastig te achterhalen: het paard merkt van die daad weinig. Maar om het dier niet te laten schrikken en vluchten, wordt het waarschijnlijk wel bedwelmd of verdoofd. Bij messteken geldt dat natuurlijk helemaal."

Ook is destijds gekeken naar het gebruik van een praam; een hulpmiddel om een paard rustig te houden, bijvoorbeeld bij een ingreep van een dierenarts. Een lus en een touw worden om de bovenlip aangebracht. Daardoor worden bepaalde drukpunten 'bewerkt', waardoor het paard endorfinen aanmaakt, die verdovend werken. ,,Maar ook hier geldt dat er eigenlijk nooit duidelijkheid is gekomen", zegt Van Beuningen. ,,Het onderzoek heeft destijds meer vragen dan antwoorden opgeleverd."

Jolanda heeft weinig hoop op vinden van dader

Ook Jolanda heeft weinig hoop dat de dader of daders van de mishandeling in Hooge Mierde worden gepakt. Vingerafdrukken laten ze niet achter, het gebeurt in het donker van de nacht en weitjes hebben meestal geen bewakingscamera's. Vaak wordt de mishandeling pas uren en soms dagen later opgemerkt.

Jolanda heeft na de aanval op Sailer wel extra maatregelen genomen, zoals een bouwlamp met bewegingsmelder. ,,Maar dan moet je weer oppassen dat de paarden er niet door van slag raken en bang worden."

Ze hoopt dat ze het nooit meer mee hoeft te maken en dat haar paarden voortaan gewoon rustig in de wei kunnen staan. Dat hopen ze in de buurt ook, want een mishandeling zoals die van Sailer wekt veel onrust in de omgeving waar veel paarden worden gehouden. ,,De buren stonden meteen klaar met koffie en een koekje en de vraag of ze iets voor me konden doen. Dat was hartverwarmend. In de dagen nadien informeerden ze telkens hoe het ging. En iedereen heeft datzelfde onmachtige, frustrerende gevoel; waarom? Wie doet toch zoiets?"

Volledig scherm Foto ter illustratie (dit is niet in Hooge Mierde). © Thinkstock