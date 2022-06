Merendeel longcovidpatiënten volledig afgekeurd

Twee jaar na de eerste coronagolf komt de eerste grote groep long covid-patiënten bij het UWV terecht. De eerste coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld op 27 februari 2020. Tot en met mei beoordeelde het UWV dit jaar 736 longcovidpatiënten. In totaal is ongeveer 3 procent van de totale WIA-instroom dit jaar toe te schrijven aan long covid.



Een keuring vindt plaats wanneer werknemers twee jaar ziek zijn en daardoor niet of minder kunnen werken. Het UWV bepaalt of ze in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. Volgens het UWV laten de cijfers zien ‘dat langdurige coronaklachten vaak een grote, ingrijpende impact hebben op het leven van cliënten’.



Bij de meeste mensen met long covid is de conclusie dat zij (voorlopig) niet meer kunnen werken, en dat ze dus recht hebben op een volledige uitkering. Bij 8 procent van de werknemers is de conclusie zelfs dat ze ‘volledig en duurzaam’ arbeidsongeschikt zijn, zij krijgen een zogeheten IVA-uitkering.