Menigte van honderd Brabantse jongeren keert zich tegen politie

Een menigte jongeren heeft zich zondagochtend tegen de politie gekeerd op de Markt in het Brabantse Boxtel. Volgens de politie ging het om zo'n honderd mensen. Eén agent kreeg een vuistslag in zijn gezicht.

Rond 02.00 uur begonnen twee groepen jongeren over en weer te schreeuwen, waarna de politie tussenbeide probeerde te komen. Dat liep uit de hand toen een aantal jongeren agressief werd richting de politie.

Toen vanuit een van de groepen een rookbom naar de andere groep werd gegooid, probeerde de politie de angel uit de situatie te halen. Een groep van zo'n honderd jongeren leek zich toen tegen de politie te keren: een agent werd van achteren vastgegrepen en een ander kreeg een vuistslag in zijn gezicht. Er werd gescholden, geduwd en met vuurwerk, blikjes en etenswaren gegooid.

De agenten riepen alle aanwezigen op de Markt op een zeker moment via de megafoon opgeroepen om te vertrekken. Toen het geweld niet stopte, hebben de agenten tot twee keer toe op linie, met behulp van wapenstokken en de inzet van een politiehond, iedereen van de Markt proberen te verdrijven.

Aanhouding

Er werd een 19-jarige inwoner van Boxtel, een dorp tussen Den Bosch en Eindhoven, aangehouden voor het trappen tegen de spiegel van een politieauto. Hij is verhoord op het politiebureau en tegen hem wordt een proces-verbaal opgemaakt.

Op Dumpert zijn meerdere video’s te zien van de uit de hand gelopen nacht. Op een video is te zien hoe een agent wordt uitgedaagd door een groep schreeuwende jongeren. Op een andere video is te zien hoe twee agenten een achtervolging met wapenstok inzetten. De politie laat deze krant weten dat dit tot nu toe het enige videomateriaal is dat ze heeft en doet een oproep aan mensen om met meer beeldmateriaal naar de politie te gaan.

Artikel gaat verder onder de foto

Volledig scherm Fons Naterop, waarnemend burgemeester van Boxtel. © ANP

Ook waarnemend burgemeester Fons Naterop van Boxtel heeft de beelden gezien, die via de sociale media rondgaan: ,,Ik vind het onaanvaardbaar wat er op de Markt is gebeurd. En met mij velen in en buiten Boxtel als ik de reacties zie”, zegt hij. Hij geeft de politie dan ook alle ruimte voor onderzoek. Op basis daarvan bekijkt hij samen met de horeca-ondernemers of er maatregelen moeten worden getroffen in de toekomst.

,,In Boxtel moet je gewoon veilig kunnen uitgaan. Ik heb er vertrouwen in dat we dat ook voor elkaar gaan krijgen. Het was daarbij goed om te zien dat naast de politie, ook de horeca-ondernemers en hun portiers hebben geholpen om de rust te herstellen.”

Onderzoek

De politie is bezig te achterhalen wie betrokken zijn bij het geweld. In het horecagebied hangen diverse camera’s. Deze beelden worden onderzocht door de politie. Ook analyseert de politie de beelden die op de sociale media rondgaan en worden getuigen gezocht.