Meneer Hermans (74) levert spaargeld 'verkeerd' in: ‘Ze wilden het overmaken naar een goed doel'

Coronavirus LIVE | Pfizer en BioNTech schroeven vaccinpro­duc­tie met kwart op, Duitsland gaat reizigers strenger controle­ren

14:02 Vaccinmakers Pfizer en BioNTech gaan een kwart meer coronavaccins produceren dan mocht worden verwacht. Dat komt neer op een half miljard doses extra. Er is zelfs ruimte voor meer, aldus BioNTech-topman Ugur Sahin. Justitieminister Grapperhaus gaat in quarantaine na een melding via de Coronamelder-app. De bewindsman laat zich morgen testen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen vind je hier terug.