Melek werd begraven in ‘verkeerd graf’: ‘Ik zei direct, ze moet daar weg!’

Politie houdt grote controle in omgeving fruithan­del De Groot na nieuwe schietinci­den­ten

10:44 HEDEL - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een grote actie gehouden bij de A2 ter hoogte van Hedel. Auto’s werden gecontroleerd, mensen preventief gefouilleerd. Het gebied is twee dagen geleden door de gemeente Maasdriel als veiligheidsrisicogebied bestempeld vanwege het geweld in de zaak rond fruitbedrijf De Groot dat in de afgelopen weken weer is opgelaaid.