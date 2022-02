Melding van Nederlandse gruweldaden in Indonesië werd afgedaan als propaganda

Overleden persoon die in dakkoffer in water werd gedumpt blijkt vrouw (37) uit Hongarije

De overleden persoon die begin deze week werd gevonden in een dakkoffer in het water van het Oranjekanaal nabij het Drentse dorp Orvelte, is een vrouw van 37 jaar uit Hongarije. Dat meldt de politie. Een 52-jarige man uit Assen is vanochtend aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de vrouw.

11 februari