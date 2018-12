Meisjes zijn vaak slimmer dan schooladvies doet vermoeden

'Satudarah Geleen dreigde met slach­ting'

10 december Satudarah in Geleen heeft gedreigd met een slachting in de stad als de politie zou binnenvallen in het clubhuis van de motorclub. Uit door de politie afgeluisterde berichten zou blijken dat gedreigd werd handgranaten in een café met honderd of meer mensen te gooien.