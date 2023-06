Meisje zegt geslagen te zijn door haar vriendje, maar dan ziet agent wat er écht is gebeurd

Examennorm nauwelijks versoepeld in eerste jaar zonder steuntje in de rug vanwege corona

Eindexamenleerlingen hebben in het eerste examenjaar zonder coronaversoepelingen gemiddeld hetzelfde aantal of net iets minder scorepunten hoeven halen voor een voldoende bij hun centrale schriftelijke examens in vergelijking met de jaren vóór de pandemie. Dat is goed nieuws: de examens waren over het algemeen goed te doen, waardoor de normering nauwelijks hoefde te worden aangepast.