Meisje gestoken in Delft, politie zoekt naar gevluchte dader: ‘Mijn kind mag nu even niet naar buiten’

update | videoEen minderjarig meisje is donderdagmiddag door een nog onbekende jongen of jongeman gestoken. Dat gebeurde bij een school aan de Van Rijslaan in Delft. Het slachtoffer is lichtgewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Omwonenden kijken ontzet naar wat er allemaal is gebeurd is. ,,Zomaar gestoken, in haar nek. Ik vind het echt verschrikkelijk, mijn maag draait om als ik aan dat kind denk.’’

Volgens getuigen stak de jonge man uit het niets een meisje dat vlakbij het schoolplein plein stond in haar nek. Het meisje vluchtte daarop een buitenschoolse opvang in, voor hulp. De dader is vervolgens op de vlucht geslagen. Bij de zoektocht naar de dader werd gebruikgemaakt van speurhonden en een politiehelikopter.

Volgens het signalement is de verdachte een blanke jongen van ongeveer 19 jaar oud. Hij zou rond de 1,80 meter lang zijn, gemillimeterd haar hebben en een wit T-shirt met lange spijkerbroek dragen. De politie benadrukte dat getuigen hem niet zelf moesten benaderen maar 112 moesten bellen.

Verbijstering

De verbijstering is groot in de wijk Buitenhof. Omwonenden van het schoolplein aan de Van Rijslaan, bij de Titus Brandsmaschool, zijn erg geschrokken. ,,Zomaar gestoken, in haar nek. Ik vind het echt verschrikkelijk, mijn maag draait om als ik aan dat kind denk”, zegt Irma de Wit. De 62-jarige Delftse woont niet ver van het bewuste schoolplein en loopt er vaak met haar hond. ,,Ik liep een straat verder en hoorde geschreeuw van kinderen. Ik heb de dader niet zien wegrennen. Ik zag wel uit de verte dat kind liggen op het plein. Vreselijk. Hopelijk loopt het goed met haar af.”

Quote Dan ben je echt een lafaard. Als ik die gozer te pakken zou krijgen, dan sta ik niet voor mezelf in Johan

Zoektocht

Onduidelijk is nog of het meisje dat is gestoken gebruikmaakte van de opvang van BSO Smallsteps de Rangers of dat ze ‘gewoon’ op het schoolplein speelde met andere kinderen. Medewerkers van de opvang waren niet aanspreekbaar en gaven geen commentaar. Zij hebben het slachtoffer in de school gezien, toen hulpverleners haar in de school brachten om eerste hulp te verlenen. Daarna is ze met een ambulance naar het HMC Westeinde in Den Haag gebracht.

Volledig scherm Een minderjarig meisje is vanmiddag in haar nek gestoken door een nog onbekende jongen op een schoolplein aan de Van Rijslaan in Delft. © Regio 15

Politiemensen die rond de school en de kinderopvang liepen, keken of er nog meer mensen getuige zijn geweest van het steekincident. Vermoedelijk hebben de op het schoolplein aanwezige kinderen wel iets gezien. Daarover deed de politie geen mededelingen. Ook niet op de vraag of het om een kind gaat of een tiener, of de dader en het slachtoffer elkaar kenden en op het plein ruzie kregen. Dat zal pas later duidelijk worden.

Quote Wij vertellen de kinderen altijd al dat ze beslist niet met vreemde mensen mee mogen gaan

De klopjacht op de verdachte, met hulp van onder andere speurhonden én een politiehelikopter, die zeker een uur boven Buitenhof en andere Delftse wijken cirkelde, werd nog geruime tijd voortgezet. Ook werd er door agenten intensief gezocht in de bosschages rond de school en in het nabije Parkje Buitenhof.

Volledig scherm Op een schoolplein aan de Van Rijslaan in Delft is vanmiddag een minderjarig meisje gestoken. © District8

Heel eng

Een moeder die haar kind tot voor kort naar peutercentrum Klavertje Vier bracht, ook aan de Van Rijslaan, is zichtbaar ontdaan. ,,Dit is heel eng. Wij vertellen de kinderen altijd al dat ze beslist niet met vreemde mensen mee mogen gaan. En als ze buiten spelen, houden we ze extra in de gaten. Ik weet niet of dit iets met de school of de kinderopvang te maken heeft, maar het komt wel erg dichtbij. Ik vind sowieso dat er steeds vaker rare figuren door deze wijk lopen. Niet iedereen heeft natuurlijk een mes op zak, maar je weet het nooit. Ik hoop maar dat het meisje er goed mee wegkomt. En dat ze de dader snel pakken. Want ik laat mijn kind nu even onder geen voorwaarde naar buiten gaan.”

De politie laat weten dat het naar omstandigheden goed gaat met het meisje.

