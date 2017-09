Meisje (8) zwaargewond na tak door ruit rijdende auto

Weinig animo onder vrouwen voor Actie Zeikwijf, toch succes

19:04 Het waren vandaag geen duizenden, maar honderden vrouwen die meededen aan de Actie Zeikwijf. Toch is de organisatie niet ontevreden. Cathelijne Hornstra: ,,Iedereen in Nederland weet ervan. Dan kun je best zeggen dat het is geslaagd.''