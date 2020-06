Meisje (5) in Glanerbrug ontvoerd en gevonden, verdachte in politieauto afgevoerd

video | updateEen 5-jarig meisje dat vanavond ontvoerd zou zijn in Glanerbrug in Enschede, is terecht. De politie vond haar in een appartementencomplex. De vermoedelijke ontvoerder is meegenomen. Het meisje is inmiddels terug bij haar familie.