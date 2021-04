Meisje (17) komt om het leven bij aanrijding met vrachtwagen in Deventer: weg afgesloten

Een 17-jarig meisje is vanochtend rond 6.00 uur aangereden door een vrachtwagen op de kruising van de Oerdijk met de N348 in Deventer. Ze kwam daarbij om het leven. De chauffeur van de vrachtwagen is meegenomen naar het bureau, zo meldt de politie.