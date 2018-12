Meisje (16) doodgeschoten op Designcollege in Rotterdam-West: verdachte (31) aangehouden

De 14-jarige leerling Nezdet was als een van de eersten bij het lichaam . ,,Ik dacht eerst dat ze was gevallen of dat ze was geslagen. Pas later zag ik dat ze was beschoten. Ze lag op haar buik.‘’ Pas later dringt tot hem door wat er is gebeurd. ,,Het is niet niks om iemand dood te zien liggen.‘’