Meisje (14) slikt trits aan pillen op school Oosterhout na pesten

De vader van het meisje kreeg gisteren een alarmerend telefoontje van school dat er iets mis was. ,,De ambulance is een half uur met haar bezig geweest. Gelukkig had ze de verkeerde pillen geslikt'', zegt hij. De man is boos op het Hanze College. ,,Dat weet al maanden dat dit speelt, kent de namen van de pesters, maar doet niets'', verwijt hij de instelling.



Haar moeder is zo geraakt door de zelfmoordpoging van haar dochter dat ze een emotionele post op Facebook plaatste. Die landde als een bom. Haar bericht wordt massaal gedeeld. En mensen vallen haar bij. ,,Je bent een mooie meid. Laat je niet gek maken. Pak die school en die meiden aan. Heel veel sterkte'', reageert iemand.



Peter van Beek, directeur van de Oosterhoutse school, zegt dat er na wat meidenvenijn wel degelijk actie is ondernomen. Dat was in november vorig jaar. Toen is er gepraat. ,,Daarna hebben we geen signalen gekregen dat er nog iets aan de hand was.''