Meisje (14) overleeft zwaar ongeval, ouders doen oproep aan scholieren: ‘Kijk goed om je heen’

Bart (86) en Aartje (83) worden al jaren geteisterd door overlastge­ven­de buurman: ‘We zitten ’s nachts rechtop in bed’

Al bijna vier decennia woont het echtpaar Ursinus in een huurwoning op de Prunuslaan in Rhenen. Voorheen met veel plezier, maar sinds enkele jaren wordt hun woongenot ernstig verstoord door toenemende overlast. ,,Het is wachten totdat het een keer misgaat.”