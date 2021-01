Meisje (13) maakt eind aan haar leven na online verspreiding expliciete beelden

Gert (58) mept inbreker met hockey­stick z'n slaapkamer uit: ‘Ik sla je helemaal kapot!’

14 januari Midden in de nacht schrok hij wakker. Een inbreker. In z'n slaapkamer. Een dag later vertelt Gert van Lunteren in Harderwijk het bijzondere verhaal over hockeysticks en het wc-raampje. ,,Ik dacht niet na. Ik zat vol adrenaline.’’