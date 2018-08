'Meisje (12) in seksclub maakte de afspraken omdat moeder taal niet spreekt'

Privéhuis Sandra aan de Emmaweg in Hengelo moet van de gemeente dicht. De reden: twee weken geleden is er een minderjarige aangetroffen in de seksclub. ,,We kregen informatie over de aanwezigheid van een kind en tijdens een controle is er inderdaad een 12-jarig meisje aangetroffen", zegt burgemeester Sander Schelberg, die de club tijdens zijn vakantie op slot gooide. ,,Absoluut onacceptabel. Dat is geen plek waar je een kind laat verblijven."